Лесные пожары в Калифорнии взяты под контроль

После 25 дней напряженной борьбы с огнем в американском штате Калифорния, пожары в Лос-Анджелесе, в частности в районах Пасифик-Палисейдс и Итон, наконец взяты под контроль.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии.

Пожары, начавшиеся 7 января, уничтожили более 37 тыс. гектаров земли - 23 тыс. в Палисейдс и 14 тыс. в Итоне. Более 16 тыс. строений были повреждены или полностью разрушены. 29 человек погибли - 12 в Палисейдс и 17 в Итоне.

Экономические потери от этих пожаров, по прогнозам, превысят 250 млрд долларов. Это бедствие также затронуло европейские перестраховочные компании. Некоторые из крупнейших в мире, такие как Swiss Re, Munich Re, Hannover Re и SCOR, ожидают убытки в размере от 50 до 220 млн евро.

По предварительным данным, причиной пожаров в Калифорнии стала сухая и очень ветреная погода.