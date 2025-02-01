Выросло число жертв авиакатастрофы в США

Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в американской Филадельфии (штат Пенсильвания).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мэр города Шерелл Паркер в X.

По ее словам, еще 19 человек госпитализированы. Ранее поступала информация о шести жертвах. Пострадавшие доставлены в больницы региона, их текущее состояние не уточняется. Власти подчеркивают, что установление причин катастрофы займет время, и призывают избегать спекуляций.

Катастрофа в Филадельфии произошла всего через несколько дней после столкновения в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана пассажирского самолета авиакомпании American Airlines и вертолета Black Hawk ВС США. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета было по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.