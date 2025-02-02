https://news.day.az/world/1727182.html Парижские улицы утопают в мусоре - ФОТО В соцсетях активно распространяются фотографии Парижа, буквально утопающего в мусоре. На снимках видно, как люди ходят среди разбросанных отходов, не обращая на это внимания. Как передает Day.Az, пользователи интернета публикуют сотни снимков с улиц французской столицы, поражаясь антисанитарии.
Парижские улицы утопают в мусоре - ФОТО
В соцсетях активно распространяются фотографии Парижа, буквально утопающего в мусоре. На снимках видно, как люди ходят среди разбросанных отходов, не обращая на это внимания.
Как передает Day.Az, пользователи интернета публикуют сотни снимков с улиц французской столицы, поражаясь антисанитарии. В комментариях многие подтверждают, что Париж уже давно страдает от этой проблемы, а местные жители, похоже, просто привыкли к грязным улицам.
Некоторые кадры настолько шокирующие, что пользователи подписывают фотографии: "Бомбей? Калькутта? Нет, это улица Парижа".
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