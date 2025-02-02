Тысячи человек вышли на протесты в Берлине

Несколько тысяч человек принимают участие в демонстрации в Берлине против предложений Христианско-демократического союза (ХДС) и его лидера, кандидата на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца об ужесточении миграционной политики и сотрудничества партии с "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, активисты собрались недалеко от здания Рейхстага в центре столицы ФРГ. В руках они держат плакаты и транспаранты, на которых среди прочего содержатся призывы против закрытия границ и сотрудничества с АдГ. Кроме того, протестующие скандируют различные лозунги против миграционной политики ХДС и лидера партии. После выступления нескольких активистов на специально установленной сцене протестующие намерены пройти маршем к штаб-квартире ХДС, где запланирован финальный митинг.

Организатором акции является движение Campact. "Мы шокированы и ошеломлены тем, куда АдГ ведет Мерца. Сейчас требуется глубокая корректировка курса: признание того, что создание политического большинства с помощью АдГ равносильно сотрудничеству", - отметили в Campact. По данным организаторов, в демонстрации планируют принять участие около 22 тыс. человек. Первоначально сообщалось о 6 тыс., однако, как убедился корреспондент ТАСС, народ все прибывает.

Ожидается, что в акции примет участие Михаэль Фридман, который до недавнего времени был членом ХДС, но вышел из партии в знак протеста после того, как 29 января Бундестаг принял одну из резолюций фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики, которую также поддержала "Альтернатива для Германии". Ожидается, что аналогичные демонстрации пройдут в Касселе, Саарбрюккене, Регенсбурге, Ульме, Нюрнберге, а также в других городах Германии.

29 января Бундестаг принял одну из резолюций фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики, ее поддержала партия "Альтернатива для Германии". Блок подготовил две резолюции. Одна из них представляла собой план из пяти пунктов по обеспечению долгосрочного контроля на границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну". Ее одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, 10 воздержались. Документ носит рекомендательный характер. Вторая резолюция, которая была отклонена, предусматривала расширение полномочий правоохранительных органов.

31 января парламент Германии отклонил законопроект ХДС/ ХСС об ужесточении миграционной политики, который в случае одобрения носил бы уже обязательный характер. После этого участились акции против предвыборных мероприятий АдГ и миграционных предложений ХДС.