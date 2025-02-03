Китай нашел способ предотвратить торговую войну с США

Власти Китая надеются предотвратить начало глобальной торговой войны, вернувшись к тем договоренностям, которых удалось добиться во время первого президентского срока нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его сведениям, помимо этого Китай надеется провести переговоры в рамках Всемирной торговой организации. Также в списке его планов - увеличение инвестиций в экономику США. Речь идет о таких ее сегментах, как, например, производство аккумуляторов для электрокаров.

Также есть информация, что Китай готов отказаться от искусственного занижения курса своей национальной валюты.