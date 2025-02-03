Еврозона столкнулась с неожиданным скачком инфляции

В первом месяце 2025 года инфляция в еврозоне неожиданно пошла вверх. Об этом сообщило издание Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, инфляция уже третий месяц подряд остается выше среднесрочного таргета Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2 процента. В то же время 3 февраля Евростат сообщил, что в январе потребительские цены увеличились на 2,5 процента. Это оказалось выше, чем предполагали аналитики, прогнозировавшие 2,4-процентный рост.

Однако предполагается, что более высокая инфляция обусловлена временным падением цен на энергоносители год назад, что привело к искусственно заниженным годовым показателям.

На прошлой неделе ЕЦБ снизил депозитную ставку до 2,75 процента, а базовую - до 2,9 процента. Это отражает его уверенность в том, что инфляция снизится до целевого показателя в 2 процента в течение года.