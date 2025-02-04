Война между картелями в Мексике

В Мексике началась новая война между картелями.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео ожесточенные столкновения между картелем "Новый Хуарес" (NCDJ) и картелем MZ/MF в отдаленных горных районах Чиуауа, Северная Мексика.