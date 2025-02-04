https://news.day.az/world/1727578.html Война между картелями в Мексике В Мексике началась новая война между картелями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео ожесточенные столкновения между картелем "Новый Хуарес" (NCDJ) и картелем MZ/MF в отдаленных горных районах Чиуауа, Северная Мексика.
Война между картелями в Мексике
В Мексике началась новая война между картелями.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео ожесточенные столкновения между картелем "Новый Хуарес" (NCDJ) и картелем MZ/MF в отдаленных горных районах Чиуауа, Северная Мексика.
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