https://news.day.az/world/1727578.html

Война между картелями в Мексике

В Мексике началась новая война между картелями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео ожесточенные столкновения между картелем "Новый Хуарес" (NCDJ) и картелем MZ/MF в отдаленных горных районах Чиуауа, Северная Мексика.