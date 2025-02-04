В Турции произошло землетрясение

В Турции в районе Эгейского моря произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в Измире и других прибрежных районах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, эпицентр землетрясения силой 5,2 балла, зафиксированного в 16:04 по местному времени, находился на глубине 7 километров.

Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турецкой Республики сообщило, что это самое сильное землетрясение, когда-либо происходившее в Эгейском море.

Отметим, что за последние два дня на островах Греции также были зафиксированы многочисленные подземные толчки.