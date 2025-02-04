https://news.day.az/world/1727793.html В Турции произошло землетрясение В Турции в районе Эгейского моря произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в Измире и других прибрежных районах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, эпицентр землетрясения силой 5,2 балла, зафиксированного в 16:04 по местному времени, находился на глубине 7 километров.
В Турции произошло землетрясение
В Турции в районе Эгейского моря произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались в Измире и других прибрежных районах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, эпицентр землетрясения силой 5,2 балла, зафиксированного в 16:04 по местному времени, находился на глубине 7 километров.
Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турецкой Республики сообщило, что это самое сильное землетрясение, когда-либо происходившее в Эгейском море.
Отметим, что за последние два дня на островах Греции также были зафиксированы многочисленные подземные толчки.
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