В Таиланде десятки людей пострадали в ДТП с деревом

В Таиланде 35 человек пострадали в результате столкновения туристического автобуса с деревом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Naewna.

По данным газеты, ночью транспорт вез туристов из города Чиангмай в Бангкок. В пути следования водитель потерял управление, и автобус выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в дерево на обочине.

В результате аварии двое граждан Таиланда получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из них сопровождал автобус и в момент столкновения находился на переднем сидении транспорта. Также в ДТП пострадали 35 человек.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что больше всего повреждений получила передняя часть автобуса.