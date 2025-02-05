https://news.day.az/world/1728046.html Грузия ужесточает миграционное законодательство В Грузии будет ужесточено миграционное законодательство. Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Новость обновляется
Грузия ужесточает миграционное законодательство
В Грузии будет ужесточено миграционное законодательство.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Новость обновляется
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