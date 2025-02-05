Грузия ужесточает миграционное законодательство

В Грузии будет ужесточено миграционное законодательство.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Новость обновляется