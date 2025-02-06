Во Франции выявили десятки наркозависимых водителей школьных автобусов

Масштабная проверка на наркотики и алкоголь среди водителей школьных автобусов во Франции выявила свыше 40 случаев употребления ими наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр при МВД Франции Франсуа Бюффе.

"Вместе с министром по вопросам транспорта Филиппом Табаро и нашими силами правопорядка провели операцию по контролю водителей школьных автобусов. Из 8 тыс. тестов, проведенных за два дня, 44 дали положительный результат на наркотики и 5 - на алкоголь", - написал он на своей странице в X.

Проверки водителей продлятся до пятницы. Они начались после ДТП со школьным автобусом 30 января, в результате которого погиб 15-летний школьник, а 24 его сверстника получили ранения. Автобус, следовавший по загородному шоссе, съехал в кювет и упал на бок. По предварительным данным, виновником аварии является водитель, у которого в крови после ДТП обнаружили следы употребления каннабиса.