В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в Московской области, погибли два человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Обнаружено место падения легкомоторного самолета в Московской области. На борту было двое человек, они погибли", - сказал собеседник агентства.

Самолет упал в поле, разрушений на земле нет. Загоревшиеся обломки потушили прибывшие спасатели.

"Вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. К сожалению, 2 человека погибли", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают 26 человек и восемь единиц техники.

По данным оперативных служб, самолет вылетел с аэродрома Мячково. Он упал южнее него, неподалеку от села Еганово. Разбившийся борт Tecnam P2002JF Sierra выполнял тренировочный полет. Это двухместный самолет итальянского производства 2011 года выпуска.