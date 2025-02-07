Трамп введёт финансовые санкции против МУС

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг подпишет указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерном преследовании США и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NBC News, ссылаясь на копию письма, подтверждающего указ.

"Постановление будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения в отношении неустановленных должностных лиц МУС и членов их семей", - говорится в публикации.

В апреле 2021 года бывший президент США Джо Байден отменил санкции против Международного уголовного суда.

При этом в минувшем январе руководство МУС сообщило, что готовится к агрессивным экономическим санкциям со стороны администрации Трампа.