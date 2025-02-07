Будут ли США отправлять войска в Газу?

Соединенные Штаты не намерены вводить войска в сектор Газа и финансировать восстановление палестинского анклава за счет американских налогоплательщиков.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Day.Az.

"Президент ясно дал понять, что не будет отправлять войска в Газу. У него нет таких намерений, и он также ясно дал понять, что американские налогоплательщики не будут финансировать эти усилия. Президент стремится заключить сделку, чтобы Газа стала реальным местом экономического развития для людей, которые действительно хотят жить в мире", - сказала представитель Белого дома.