https://news.day.az/world/1728368.html Будут ли США отправлять войска в Газу? - ОТВЕТ БЕЛОГО ДОМА Соединенные Штаты не намерены вводить войска в сектор Газа и финансировать восстановление палестинского анклава за счет американских налогоплательщиков. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Day.Az. "Президент ясно дал понять, что не будет отправлять войска в Газу.
Будут ли США отправлять войска в Газу? - ОТВЕТ БЕЛОГО ДОМА
Соединенные Штаты не намерены вводить войска в сектор Газа и финансировать восстановление палестинского анклава за счет американских налогоплательщиков.
Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Day.Az.
"Президент ясно дал понять, что не будет отправлять войска в Газу. У него нет таких намерений, и он также ясно дал понять, что американские налогоплательщики не будут финансировать эти усилия. Президент стремится заключить сделку, чтобы Газа стала реальным местом экономического развития для людей, которые действительно хотят жить в мире", - сказала представитель Белого дома.
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