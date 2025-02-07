Офис Трюдо остался без света

Полное отключение электропитания в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо вызвало серьезные перебои в работе правительства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, инцидент произошел за день до запланированного, а затем отложенного, введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.

Согласно заявлению представителя правительственного департамента информационных технологий Ника Уэллса, причиной отключения стала неисправность оптоволоконного кабеля. Уэллс также указал на отсутствие признаков кибератаки или других преднамеренных действий.

Перебои в работе компьютерной сети сделали невозможным использование рабочих компьютеров даже для выполнения элементарных задач. Сотрудники офиса премьер-министра были вынуждены перейти на общение по телефону.

В своих комментариях сотрудники выразили разочарование по поводу того, что неисправность одного кабеля привела к полному параличу работы целого учреждения.