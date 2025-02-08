Израиль получит от США вооружений на $7 млрд

Вашингтон и Тель-Авив договорились о поставках Израилю вооружений на общую сумму порядка 7 миллиардов долларов. Об этом информирует пресс-служба Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Сообщается, что договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Израиль получит более 2 тысяч бомб малого диаметра, 2,8 тысячи фугасных авиабомб и 13 тысяч комплектов для модернизации неуправляемых боеприпасов.