https://news.day.az/world/1728695.html Израиль получит от США вооружений на $7 млрд Вашингтон и Тель-Авив договорились о поставках Израилю вооружений на общую сумму порядка 7 миллиардов долларов. Об этом информирует пресс-служба Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на КП. Сообщается, что договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.
Израиль получит от США вооружений на $7 млрд
Вашингтон и Тель-Авив договорились о поставках Израилю вооружений на общую сумму порядка 7 миллиардов долларов. Об этом информирует пресс-служба Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на КП.
Сообщается, что договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.
Израиль получит более 2 тысяч бомб малого диаметра, 2,8 тысячи фугасных авиабомб и 13 тысяч комплектов для модернизации неуправляемых боеприпасов.
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