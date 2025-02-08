Как отреагирует ЕС на введение Трампом пошлин?

Европейская комиссия (ЕК) отреагирует в течение нескольких часов, если президент США Дональд Трамп анонсирует введение пошлин на товары из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что введение тарифов никому не выгодно. Если США все же ведут пошлины, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - подчеркнул политик.

По словам Шольца, мировой экономике "нужно меньше торговых барьеров, а не больше". Канцлер резюмировал, что он стремится к тому, чтобы Евросоюз держался вместе и дал ясно понять, что "сообщество с его 450 миллионами жителей сильно и способно действовать в ответ".