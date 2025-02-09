https://news.day.az/world/1728992.html В США разбилась семилетняя гонщица - ВИДЕО Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес разбилась во время соревнований по драгрейсингу в американском Орландо. Об этом сообщается на странице автодрома в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По информации Fox 35, спортсменка не справилась с управлением, врезалась в стену и позднее скончалась в больнице.
В США разбилась семилетняя гонщица - ВИДЕО
Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес разбилась во время соревнований по драгрейсингу в американском Орландо. Об этом сообщается на странице автодрома в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации Fox 35, спортсменка не справилась с управлением, врезалась в стену и позднее скончалась в больнице. Соревнования проходили на дистанции 201 метр со скоростью примерно 64 километра в час.
Организаторы выразили соболезнования семье и близким юной спортсменки. "Мы выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим и будем продолжать поддерживать их в наших мыслях", - заявили они.
Родригес училась в первом классе.
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