В США разбилась семилетняя гонщица

Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес разбилась во время соревнований по драгрейсингу в американском Орландо. Об этом сообщается на странице автодрома в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Fox 35, спортсменка не справилась с управлением, врезалась в стену и позднее скончалась в больнице. Соревнования проходили на дистанции 201 метр со скоростью примерно 64 километра в час.

Организаторы выразили соболезнования семье и близким юной спортсменки. "Мы выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим и будем продолжать поддерживать их в наших мыслях", - заявили они.

Родригес училась в первом классе.