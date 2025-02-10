Экс-глава USAID присвоила миллионы за время работы

Состояние экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр за три года увеличилось на 23,3 млн долларов.

Как передает Day.Az, об этом заявил криптопредприниматель Марио Нафаль.

В соцсети X он сообщил, что при этом зарплата Пауэр составляла 180 тысяч долларов в год.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что решения о реформировании USAID необратимы. Глава Белого дома подчеркнул, что коррупция в организации была на "невиданном ранее уровне".