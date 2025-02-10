https://news.day.az/world/1729043.html Экс-глава USAID присвоила миллионы за время работы Состояние экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр за три года увеличилось на 23,3 млн долларов. Как передает Day.Az, об этом заявил криптопредприниматель Марио Нафаль. В соцсети X он сообщил, что при этом зарплата Пауэр составляла 180 тысяч долларов в год.
Экс-глава USAID присвоила миллионы за время работы
Состояние экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр за три года увеличилось на 23,3 млн долларов.
Как передает Day.Az, об этом заявил криптопредприниматель Марио Нафаль.
В соцсети X он сообщил, что при этом зарплата Пауэр составляла 180 тысяч долларов в год.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что решения о реформировании USAID необратимы. Глава Белого дома подчеркнул, что коррупция в организации была на "невиданном ранее уровне".
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