Армянские дельцы задержаны с поличным в РФ

Уроженцев Армении подозревают в незаконном обороте драгоценных камней.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, они заключили сделку по продаже бриллиантов.

"Троих мужчин взяли с поличным в павильоне "Натуральные Брильянты" в Экспофоруме днем 9 февраля. За реализацию драгоценных камней они получили 5.5 млн рублей, сразу после их задержала Служба экономической безопасности. С места изъяли пять мобильных, ноутбук, а также 15 тыс. долларов, 741 тыс. рублей и 456 бриллиантов стоимостью не мене 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отдел полиции увезли двух граждан Армении 33 и 45 лет, а также получившего гражданство РФ 41-летнего уроженца Еревана.

В отношении неустановленных лиц полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга".