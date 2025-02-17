Председатель Мюнхенской конференции заплакал во время церемонии закрытия

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время своего выступления на закрытии форума 16 февраля.

Как передает Day.Az, трансляция мероприятия велась на сайте конференции.

Дипломат пустил слезу, отмечая разрозненность ценностей стран НАТО, которая, по его словам, стала очевидна после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля.

"Эта конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", - отметил Хойсген.

Он также поблагодарил европейских политиков, которые отреагировали на заявления Вэнса и "подтвердили ценности и принципы, которые они защищают". После этого председатель прервал свою речь.

"Позвольте мне закончить. Это становится тяжело", - сказал он.