https://news.day.az/world/1731006.html В Казахстане на руднике произошел обвал, утеряна связь с рабочими Связь с группой рабочих пропала в результате обрушения на руднике "Казахмыса" в области Улытау Казахстана. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба компании. "17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы.
В Казахстане на руднике произошел обвал, утеряна связь с рабочими
Связь с группой рабочих пропала в результате обрушения на руднике "Казахмыса" в области Улытау Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба компании.
"17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы.
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