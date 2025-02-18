В Казахстане на руднике произошел обвал, утеряна связь с рабочими

Связь с группой рабочих пропала в результате обрушения на руднике "Казахмыса" в области Улытау Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба компании.

"17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы.