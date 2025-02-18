В США при посадке перевернулся самолет

В аэропорту Торонто произошел инцидент при посадке пассажирского самолета.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети Х (ранее Twitter).

Самолет авиакомпании Delta Airlines прибыл из Миннеаполиса (США), и на месте уже работают аварийные службы. Все пассажиры и члены экипажа обнаружены. На борту находилось около 80 человек.

Согласно кадрам очевидцев, самолет перевернулся и лежит на крыше. Сообщается, что около восьми человек получили травмы, но тяжесть их состояния пока уточняется, передают СМИ со ссылкой на медицинские службы.

Рейсы по этому направлению выполняются практически ежедневно, продолжительность полета составляет около полутора часов, отмечает FlightRadar. Полеты совершаются на самолете Mitsubishi CRJ-900LR.