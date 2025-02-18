В Тбилиси продолжаются акции протеста

В столице Грузии Тбилиси возобновились акции протеста сторонников евроатлантического курса страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Участники протестов снова заблокировали проспект Руставели.