https://news.day.az/world/1731257.html В Тбилиси продолжаются акции протеста - ВИДЕО В столице Грузии Тбилиси возобновились акции протеста сторонников евроатлантического курса страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ. Участники протестов снова заблокировали проспект Руставели.
В Тбилиси продолжаются акции протеста - ВИДЕО
В столице Грузии Тбилиси возобновились акции протеста сторонников евроатлантического курса страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
Участники протестов снова заблокировали проспект Руставели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре