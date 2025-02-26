https://news.day.az/world/1732995.html В Казахстане горит крупный торговый центр - ВИДЕО В торговом центре в Астане вспыхнул пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Казахстана. "В эти минуты огнеборцы города Астаны тушат возгорание ТРЦ, расположенного по проспекту Туран в районе Нура. На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
В Казахстане горит крупный торговый центр - ВИДЕО
В торговом центре в Астане вспыхнул пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Казахстана.
"В эти минуты огнеборцы города Астаны тушат возгорание ТРЦ, расположенного по проспекту Туран в районе Нура. На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, огонь охватил двухэтажную пристройку к основному зданию, а также затронул облицовку. Пожар удалось локализовать, сведений о пострадавших пока нет.
Известно, что возгорание произошло в торговом центре "Сарыарка".
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