В Казахстане горит крупный торговый центр

В торговом центре в Астане вспыхнул пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"В эти минуты огнеборцы города Астаны тушат возгорание ТРЦ, расположенного по проспекту Туран в районе Нура. На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, огонь охватил двухэтажную пристройку к основному зданию, а также затронул облицовку. Пожар удалось локализовать, сведений о пострадавших пока нет.

Известно, что возгорание произошло в торговом центре "Сарыарка".