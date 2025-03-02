Европа готовит новые меры для повышения спроса на электромобили

Еврокомиссия готовит новый пакет мер для повышения спроса на электромобили в Европейском Союзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Automotive News Europe, окончательный план будет представлен 5 марта. Среди прочего он подразумевает повышение уровня локализации производства тяговых батарей, в том числе - с привлечением иностранных партнёров.

В настоящее время ЕК как высший орган исполнительной власти в ЕС проводит "стратегический диалог" с автопроизводителями, поставщиками и другими заинтересованными сторонами из сферы автопрома. Его цель - помочь местным компаниям электрифицировать свои модельные линейки, выдержав конкуренцию со стороны американских и китайских производителей, а также сохранить рабочие места.

27 государствам-членам ЕС будут предложены меры по ускоренному внедрению электромобилей в их парки, включая новые стимулы для закупок и варианты помощи в финансировании. Среди прочего предполагается освободить от дорожных сборов грузовики с нулевым уровнем вредных выбросов.

По оценке Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), основными препятствиями на пути развития электрического транспорта по-прежнему являются нехватка зарядных станций, резкая отмена льгот для покупателей электрокаров и нехватка доступных моделей на рынке.

Согласно оказавшемуся в распоряжении СМИ проекту плана будущих предложений, в ЕК признают, что европейский автопром может проиграть конкуренцию в сегменте электромобилей из-за значительно более высоких затрат, в частности - из-за батарей, на которые приходится 30-40% стоимости всей машины. Поэтому ЕК, с одной стороны, хочет ужесточить требования к аккумуляторам продающихся в регионе электрокаров в плане степени их локализации, а с другой - поддержать местных производителей батарей. Эти меры будут допускать участие сторонних компаний при условии обмена опытом и технологиями.

В свою очередь, европейские автопроизводители, уже вынужденно закрывшие часть своих заводов и готовящиеся к новым пошлинам со стороны США, просят власти отменить штрафы за несоответствие требованиям по вредным выбросам, которые суммарно могут обойтись индустрии в 15 млрд евро в год. На эту их просьбу Еврокомиссия, судя по проекту документа, пока не готова ответить.