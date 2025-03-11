На АЭС в Финляндии произошла утечка

На энергоблоке №3 АЭС "Олкилуото" в Финляндии произошла утечка теплоносителя. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima, отметив, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на АЭС "Олкилуото 3" в связи с заполнением бассейна реактора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный инцидент произошел еще 7 марта, он не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. В сообщении сказано, что благодаря принятым мерам безопасности значение происшествия с точки зрения радиационной безопасности было невелико.

АЭС располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят около 30 процентов потребляемой Финляндией энергии.