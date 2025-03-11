В европейском городе произошел наркотический кризис

В немецком Франкфурте-на-Майне из-за массового распространения фентанила происходит наркотический кризис - местная политика, направленная против запрещенных веществ, вышла из-под контроля. О произошедшем в европейском городе сообщило издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что более половины героиновых наркоманов города перешли на фентанил. Местные власти сравнили происходящее с эпидемией. Для борьбы с распространением запрещенного вещества планируется провести специальную конференцию и обратиться за помощью к иностранным специалистам.