Стало известно, кто будет одной из главных жертв тарифной политики Трампа

Немного стран пострадают так сильно, как Индия, если президент США Дональд Трамп продолжит вводить повышенные пошлины на импорт.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно напомнило, что Индия взимает одни из самых высоких в мире пошлин на импортные товары. Они намного превышают те, уплаты которых в настоящее время требуют в США. Между тем последние являются для Индии крупнейшим экспортным рынком, покупая ее товаров больше чем на 87 миллиардов долларов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пошел на уступки, чтобы умилостивить Трампа, и снизил некоторые пошлины на американские товары, но США хотят большего. В Белом доме недовольны тем, что американским компаниям непросто попасть на индийский рынок. Например, для сильно защищенного сельскохозяйственного сектора Индии средняя тарифная ставка составляет 39 процентов. Это почти в восемь раз выше, чем в США.