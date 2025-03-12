ЕС поддержал предложение о перемирии на Украине

Евросоюз поддерживает предложение о перемирии на Украине, объявление о возобновлении военных поставок США и передаче разведданных Киеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в X объявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

"ЕС приветствует новости из Джедды о переговорах США и Украины, включая предложение о перемирии и возобновление предоставления американских разведданных и военной помощи", - заявили они. Брюссель полагает, что эти шаги являются "позитивным развитием для долгосрочного мира на Украине".