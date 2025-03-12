Греция показала на дверь корреспондентам РИА Новости

Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику на 2025 год, корреспондентский пункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы.

Как передает Day.Az, один из сотрудников управления международных общественных связей сообщила, что положительного ответа не будет.

Причины соответствующего решения не приводятся. Отметим, что без аккредитации дальнейшее пребывание корреспондента в Греции невозможно, в связи с чем корпункт вынужден прекратить работу.