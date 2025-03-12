https://news.day.az/world/1736441.html Саргсяну предъявлены новые обвинения В Армении выдвинули против Сержа Саргсяна выдвинуты новые обвинения.
Саргсяну предъявлены новые обвинения
В Армении выдвинули против Сержа Саргсяна выдвинуты новые обвинения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в уголовном деле, возбужденном по факту незаконного отторжения земельных участков, прилегающих к Исаковскому проспекту и военному пантеону Ераблур, Сержу Саргсяну предъявлено обвинение о хищениях и отмывании денег в особо крупных размерах.
В отношении Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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