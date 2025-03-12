Саргсяну предъявлены новые обвинения

В Армении выдвинули против Сержа Саргсяна выдвинуты новые обвинения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в уголовном деле, возбужденном по факту незаконного отторжения земельных участков, прилегающих к Исаковскому проспекту и военному пантеону Ераблур, Сержу Саргсяну предъявлено обвинение о хищениях и отмывании денег в особо крупных размерах.

В отношении Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.