Жительница России дважды избежала смерти

Жительнице Тобольска дважды повезло после взрыва дома.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате взрыва газа там разнесло дом и прохожую завалило металлоконструкциями, а затем на нее наехал автомобиль. Однако женщина встала и пошла.