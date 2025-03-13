https://news.day.az/world/1736593.html Жительница России дважды избежала смерти - ВИДЕО Жительнице Тобольска дважды повезло после взрыва дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате взрыва газа там разнесло дом и прохожую завалило металлоконструкциями, а затем на нее наехал автомобиль. Однако женщина встала и пошла.
Жительница России дважды избежала смерти - ВИДЕО
Жительнице Тобольска дважды повезло после взрыва дома.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате взрыва газа там разнесло дом и прохожую завалило металлоконструкциями, а затем на нее наехал автомобиль. Однако женщина встала и пошла.
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