https://news.day.az/world/1736593.html

Жительница России дважды избежала смерти - ВИДЕО

Жительнице Тобольска дважды повезло после взрыва дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате взрыва газа там разнесло дом и прохожую завалило металлоконструкциями, а затем на нее наехал автомобиль. Однако женщина встала и пошла.