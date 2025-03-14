Во Франции готовилось нападение на объекты США и Израиля

Несовершеннолетний был задержан во Франции по подозрению в подготовке нападений на религиозные и дипломатические объекты на территории республики, связанные с Израилем и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien.

Изначально полицейские задержали 17-летнего школьника в департаменте Верхняя Сона, когда обнаружили у него нож. Однако срок содержания под стражей был увеличен по запросу Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции, которое уже вело за ним слежку из-за его радикальных высказываний в интернете. В частности, в поддержку действий террористической организации "Исламское государство".

Согласно перехваченным следователями сообщениям, молодой человек интересовался способами производства взрывчатки и осуществлял поисковые запросы, позволявшие предположить подготовку к нападению. Также он рассматривал возможность нападения с холодным оружием. Среди его потенциальных целей указываются различные "символические" места, включая церкви и синагоги, а также дипломатические объекты - посольство или консульство США или Израиля.

Точную дату выяснить не удалось, однако в DGSI полагают, что он планировал совершить теракт до окончания Рамазана. Сейчас следователи устанавливают, насколько далеко он продвинулся в подготовке нападения. Антитеррористическая прокуратура потребовала для него временного содержания под стражей.