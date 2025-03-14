Щит из бумаги: почему мощь европейского НАТО - опасная иллюзия

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Европа сталкивается с нарастающими вызовами в сфере безопасности, осознавая свою зависимость от военной мощи США, и рассматривает перспективы создания собственной оборонной стратегии, включая развитие авиации и ядерного сдерживания.

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Европа, некогда гордо стоявшая на пьедестале цивилизации, сегодня напоминает величественный замок, стены которого покрылись трещинами, а его защитники всё чаще бросают тревожные взгляды на горизонт. Время, когда старый континент мог спокойно опереться на союзника за океаном, подходит к концу, и холодный ветер неопределённости всё сильнее пронизывает европейские столицы.

Когда-то НАТО казалось непоколебимой скалой в бушующем море геополитических вызовов, а американский флаг развевался над Европой как символ абсолютной безопасности. Но сегодня эта скала начала крошиться, а союзники по альянсу осознали, что их оборонный щит слишком сильно зависел от одного единственного столпа - Соединённых Штатов.

Фридрих Мерц, претендующий на пост нового канцлера Германии, как удар колокола напомнил об этом тревожном раскладе. Его заявление о необходимости независимости Европы от США прозвучало как тревожный сигнал для тех, кто привык полагаться на американское военное могущество. Мерц не просто бросил слова на ветер - он озвучил страх, который давно поселился в коридорах власти Берлина, Парижа, Варшавы и Рима: Европа осталась беззащитной перед лицом грозовых туч, нависающих с востока.

Вашингтон всё чаще отворачивается на Тихоокеанские просторы, где уже зреет новое противостояние великих держав. США делают ставку на противодействие Китаю, и Европа всё чаще ощущает себя брошенной на обочине мировой политики. Америка, которая десятилетиями была гарантом безопасности континента, всё больше даёт понять, что её приоритеты изменились.

А Европа, при всей своей мощи на бумаге, оказалась обнажённой перед лицом угрозы. Её армии кажутся внушительными на парадах, но на деле они всё чаще напоминают рыцарей в блестящих латах, которые потеряли свои мечи. Без американской разведки, без американской логистики, без американских систем воздушной дозаправки Европа остаётся уязвимой, словно крепость с пустыми арсеналами.

НАТО, когда-то грозный кулак, всё больше походит на расколотый щит, скреплённый страхом и надеждами на чудо. Европейским лидерам предстоит ответить на сложный вопрос: смогут ли они создать настоящую систему обороны, или их судьба так и останется заложницей милости Вашингтона?

Сегодня этот вопрос висит над Европой словно дамоклов меч. И от того, как они на него ответят, зависит не просто безопасность континента - на кону стоит сама идея европейской независимости, столь хрупкой в этом бушующем мире.

Воздушные силы Европы

Авиация считается одной из сильных сторон европейских вооруженных сил. Один из высокопоставленных американских офицеров отметил, что европейским странам не хватает мощных сухопутных войск и флота, однако их военно-воздушные силы способны компенсировать эти пробелы.

Тем не менее, исключение американской авиации из структуры НАТО может серьезно ослабить общую мощь блока в воздухе. По словам бывшего командующего Королевскими ВВС Великобритании Грега Бэгуэлла, европейские военно-воздушные силы остаются современными, боеспособными и хорошо подготовленными, что позволяет им действовать автономно при необходимости.

Европейские страны НАТО располагают современными истребителями, включая французские Rafale, шведские Gripen и многоцелевые Eurofighter Typhoon. Эти самолеты совместимы по системам вооружения и управления, что упрощает их взаимодействие в рамках единой структуры. Несмотря на ограниченные размеры канадских ВВС, их боеспособность остается на высоком уровне.

Тем не менее, более половины всех истребителей НАТО составляют американские машины, а значительная часть оставшихся самолетов - американского производства. F-16 по-прежнему широко распространены в Европе, но многие страны постепенно заменяют их на новейшие истребители пятого поколения F-35. На данный момент 20 стран приняли решение о закупке F-35, включая 12 европейских членов НАТО. Однако поставки этих самолетов еще не завершены.

ВВС Великобритании в настоящее время насчитывают 159 боевых самолетов, включая 32 F-35B. Италия располагает 195 самолетами, в том числе 24 F-35A и двумя F-35B. Нидерланды имеют 40 боеспособных самолетов, все из которых - F-35A. У Канады на вооружении находятся 89 штурмовиков.

Эксперт по военной авиации Дуглас Бэрри отмечает, что американские самолеты составляют основу ударной мощи альянса, неся на борту значительное количество вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Существуют серьезные опасения относительно того, смогут ли европейские страны НАТО в случае войны оперативно восполнить запасы вооружения и поддерживать полноценное превосходство в воздухе. По мнению военного эксперта Джастина Бронка, европейским ВВС будет крайне сложно добиться доминирования в воздушном пространстве без поддержки США, особенно учитывая мощную российскую систему ПВО, способную серьезно ограничить действия авиации НАТО.

Вашингтон традиционно предоставляет европейским союзникам системы ПВО, включая знаменитые комплексы Patriot. Однако их численность явно недостаточна для защиты европейского континента. По словам Бэгуэлла, европейским странам необходимо срочно инвестировать в создание собственных средств ПВО, чтобы восполнить этот пробел.

По мнению Бронка, европейским членам НАТО пока не удалось создать эффективное сочетание современных боевых самолетов, вооружений, подготовки пилотов и систем поддержки. Хотя в некоторых странах предпринимаются шаги в этом направлении, эти усилия остаются разрозненными.

Европейские ВВС также испытывают нехватку самолетов-заправщиков, которые жизненно необходимы для проведения масштабных операций на удаленных театрах военных действий.

В ответ на эти вызовы Великобритания, Италия и Япония совместно реализуют программу "Глобальная программа боевой авиации", нацеленную на разработку истребителя шестого поколения, который планируется ввести в строй к 2035 году. Однако эксперты сомневаются в перспективах программы на фоне неясных бюджетных перспектив Великобритании и необходимости пересмотра стратегических приоритетов.

По словам Бэгуэлла, современные технологии малозаметности, реализованные в американских F-35, остаются практически недосягаемыми для европейских разработчиков. Хотя концепция малозаметности постепенно утрачивает актуальность, у европейских самолетов пятого поколения шансы на успех остаются весьма ограниченными.

Если спрос на F-35 снизится, европейские страны смогут еще долго использовать самолеты четвертого поколения, которые по многим параметрам не уступают российской авиации.

Потенциал российской авиации

Несмотря на серьезные потери, понесенные российскими ВВС за время боевых действий в Украине, их общая мощь остается значительной. Россия располагает 449 истребителями и штурмовиками, включая Су-34 и ограниченное количество новейших Су-57. Хотя последние демонстрируют характеристики малозаметности, Москва предпочитает не использовать их в зоне активных боевых действий.

По данным Международного института стратегических исследований, российские ВВС также включают 220 истребителей и 262 штурмовика. Хотя в ходе конфликта в Украине российская авиация понесла потери, большая часть тактических самолетов продолжает оставаться вне зоны боевых действий. Как отмечает генерал Кристофер Каволи, возглавляющий Европейское командование США, российская авиация остается серьезной угрозой, несмотря на отдельные неудачи.

Вооружённый конфликт в Украине оказал серьёзное влияние на сухопутные войска России, существенно подорвав их боеспособность. По данным Международного института стратегических исследований, в 2024 году Москва потеряла около 1 400 основных боевых танков и 3 700 единиц другой бронетехники. Всего с начала боевых действий в феврале 2022 года потери России составили примерно 14 000 танков и бронемашин. Этот показатель эксперты назвали поистине ошеломляющим.

Тем не менее, оценки потерь существенно расходятся. Так, аналитический портал Oryx, фиксирующий только визуально подтверждённые потери, утверждает, что Россия потеряла не менее 3 786 танков. Эти расхождения наглядно демонстрируют, что на Западе точные данные о потерях РФ остаются предметом догадок и предположений.

С целью восполнения потерь Россия активно использует технику советского производства, включая восстановленные и модернизированные машины. Иногда речь идёт даже о танках, снятых с постаментов в музеях. Впрочем, подобные утверждения вызывают скептицизм и часто служат лишь элементом пропаганды.

Международный институт стратегических исследований сообщает, что в 2024 году Россия восстановила и произвела более 1 500 танков и 2 800 бронемашин. Однако запасы советской бронетехники не бесконечны, и восстановление боевых машин требует значительных ресурсов и времени. Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе Россия сможет поддерживать свои вооружённые силы за счёт хранящейся на складах техники, но её восстановление потребует дорогостоящей модернизации. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Москва способна нарастить производство танков, что позволит восполнить утраченные запасы.

Британское правительство в начале 2024 года заявило, что Россия может выпускать около 100 новых танков в год. Однако президент России Владимир Путин ранее утверждал, что производство танков в стране увеличилось в пять раз. Западные эксперты скептически относятся к этим заявлениям и сомневаются, что новые машины соответствуют современным стандартам.

По данным Международного института стратегических исследований, на вооружении России находится около 2 730 основных боевых танков, включая устаревшие Т-55 и модернизированные версии Т-80. Кроме того, в России хранится почти 3 000 единиц бронетехники в различной степени готовности.

Для сравнения, страны Западной Европы располагают гораздо меньшими бронетанковыми силами. На вооружении Великобритании, Франции, Италии и Германии находится менее 900 основных боевых танков. Польша располагает около 660 танками, а в Греции их около 1 400. У Румынии, граничащей с Украиной, - 377 танков, а у Канады - всего 74.

Часть европейских танков была передана Украине для поддержки её вооружённых сил. Германия, например, поставила Киеву 140 боевых машин пехоты "Мардер", 66 бронетранспортёров и более 100 танков "Леопард 1" в рамках совместной программы с Данией. Также Германия направила в Украину несколько более современных танков "Леопард 2".

В условиях нарастающей угрозы Евросоюз намерен существенно увеличить расходы на оборону и развивать собственный военно-промышленный комплекс, сокращая зависимость от США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о запуске программы "перевооружения Европы", нацеленной на укрепление военного потенциала континента.

Тем не менее, одна из ключевых проблем для Западной Европы - нехватка личного состава. Это серьёзно ограничивает возможности по расширению вооружённых сил и повышению их боеготовности.

Военно-морской потенциал

Российский военно-морской флот остаётся одной из самых мощных составляющих её вооружённых сил. Он включает четыре крупных флота и Каспийскую флотилию. Однако потери, связанные с конфликтом в Украине, серьёзно ослабили возможности российского Черноморского флота.

По оценкам экспертов, на вооружении России находится 51 подводная лодка, включая 12 стратегических ракетоносцев и 10 субмарин, оснащённых крылатыми ракетами. Основная часть этих сил сосредоточена на Северном флоте. Российский надводный флот менее впечатляющий - он включает лишь один авианосец, находящийся в нерабочем состоянии.

Тем не менее, одной из наиболее опасных составляющих российского флота остаются атомные подводные лодки. По мнению аналитика голландского исследовательского центра TNO Фредерика Мертенса, наибольшую угрозу представляют российские субмарины проекта "Ясень", оснащённые крылатыми ракетами. Эти подлодки отличаются высокой скоростью, малошумностью и серьёзным боевым потенциалом, а их экипажи входят в элиту российского флота. Однако таких подлодок у России немного, и основу подводных сил составляют субмарины, унаследованные ещё с советских времён.

Традиционно многие российские корабли строились на территории Украины, и в постсоветский период Россия так и не смогла полностью восстановить эту инфраструктуру. Однако атомный подводный флот остаётся важнейшим элементом российской морской мощи.

США продолжают оставаться доминирующей силой в мировой военно-морской сфере. В их распоряжении находится 65 атомных подводных лодок и 11 авианосцев, что значительно превосходит потенциал любого другого государства. При этом американский флот активно участвует в операциях по всему миру, что создаёт нагрузку на его ресурсы.

По мнению Бэгуэлла, при координации действий европейские страны могут создать эффективный военно-морской потенциал, способный противостоять угрозам. В распоряжении Германии и Норвегии по шесть подводных лодок, у Греции - 10, у Италии - восемь, у Польши - одна, у Швеции - четыре, у Нидерландов - три. Канада располагает четырьмя субмаринами.

Пока остаётся неясным, какую роль в возможных конфликтах могут сыграть морская авиация и береговые ракетные комплексы, особенно если боевые действия развернутся в европейских морях вдали от российских баз.

Из стран НАТО, помимо США, ядерным оружием располагают только Великобритания и Франция. ВМС Франции включают четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, оснащёнными ядерными боеголовками. У Великобритании также четыре таких субмарины, причём вскоре они будут заменены новыми подлодками типа "Дредноут", которые должны встать на вооружение в начале 2030-х годов.

Однако по данным британских экспертов, ВМС Великобритании сталкиваются с серьёзными проблемами, включая нехватку персонала и дефицит квалифицированных кадров для обслуживания атомных субмарин. Многие британские корабли не могут выйти в море одновременно из-за длительных ремонтов и модернизации.

По словам Мертенса, Россия испытывает схожие проблемы, что делает задачу поддержания морской мощи крайне сложной для обеих сторон.

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который незначительно превосходит по численности аналогичный арсенал США. Вместе на долю Москвы и Вашингтона приходится около 90% всего ядерного оружия на планете. Этот арсенал включает как стратегическое, так и тактическое ядерное вооружение, предназначенное для выполнения различных задач на поле боя и в рамках глобального сдерживания.

Ядерные силы Великобритании и Франции по своим масштабам заметно уступают российским. На вооружении каждой из этих стран находится менее 300 ядерных боезарядов. При этом остаётся неясным, в каких именно условиях Лондон и Париж готовы применить своё ядерное оружие в рамках коллективной обороны по статье 5 устава НАТО. Традиционно главным фактором ядерного сдерживания в рамках альянса остаётся американский арсенал, который считается ключевым элементом защиты европейских стран.

По мнению эксперта по безопасности Уильяма Фрира, "наиболее мощный военный потенциал среди европейских членов НАТО представляет именно ядерный арсенал Великобритании. Это крайне эффективное средство устрашения, которое играет важную роль в предотвращении возможной российской агрессии против любой страны-члена альянса".

Правительство Великобритании называет свои силы ядерного сдерживания абсолютно независимыми. Они базируются на программе "Трайдент", которая неоднократно вызывала споры как внутри страны, так и среди союзников по НАТО. Однако независимость британского ядерного щита ставится под сомнение рядом экспертов. Так, представитель Федерации американских учёных Ганс Кристенсен подчеркнул, что, несмотря на заявления Лондона, британские ядерные силы напрямую зависят от США. По его словам, Великобритания может самостоятельно запустить ракеты, однако сами ракеты и их компоненты являются американской продукцией, что фактически ограничивает полную автономию британской ядерной программы.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить сферу ответственности французских ядерных сил, предложив защиту всей Европы под французским "ядерным зонтиком". Это предложение получило положительный отклик со стороны Польши и стран Балтии, которые традиционно выражают наибольшие опасения по поводу возможной российской агрессии. Однако Кремль резко раскритиковал эту инициативу, назвав её "открыто конфронтационной" и усмотрев в ней попытку обострения напряжённости на континенте.

Фридрих Мерц, выступая в минувшее воскресенье перед немецкими СМИ, также затронул тему ядерной безопасности. Он заявил, что вопрос совместного использования ядерного оружия требует обсуждения на уровне всего блока НАТО. При этом он подчеркнул, что европейские союзники не должны лишиться ядерной защиты со стороны США. "Изменения в глобальной системе безопасности требуют, чтобы мы, европейцы, обсудили этот вопрос вместе", - отметил Мерц, подчеркивая важность согласованных решений в рамках евроатлантической оборонной стратегии.

Вопрос о ядерном сдерживании для Европы - это не просто стратегический расчёт, не просто холодные цифры на бумаге или формальные договорённости в кулуарах НАТО. Это выбор, от которого зависит само будущее континента, выбор между надеждой и страхом, между безопасностью и хаосом.

Европа стоит на пороге эпохи неопределённости, где мир, выстроенный на балансе сил, постепенно рушится под натиском новых угроз. Американская поддержка, столь надёжная в прошлом, начинает колебаться, подобно зыбкой почве под ногами, а идеи о собственном европейском ядерном щите порождают одновременно надежду и тревогу. Но разве можно построить прочную крепость на страхе? Разве можно заменить вековую стратегическую опору на спешно возведённые баррикады?

Как и прежде, Европейский союз колеблется между верой в свою самостоятельность и зависимостью от внешних союзников. Франция, словно пылкий страж, предлагает свой "ядерный зонтик", в то время как Германия, воплощение европейской прагматичности, требует широкого обсуждения и твёрдых гарантий. Но реальность такова, что на горизонте сгущаются тучи, а гром всё громче рокочет вдалеке.

Мир вступает в эпоху, где угроза войны снова перестаёт быть абстракцией. Ядерный арсенал, который ещё вчера казался архаичным символом времён холодной войны, сегодня вновь становится элементом реальной политики, частью игры, где ставки предельно высоки.

Но Европе следует помнить одну простую истину: оружие само по себе не даёт победы. История учит, что даже самая мощная армия оказывается бесполезной, если за ней не стоит воля к единству, сплочённость народов и решимость защитить свою свободу.

Если Европа хочет выстоять перед бурей, ей нужно не просто вооружиться, но обрести голос, который будет звучать уверенно и твёрдо. Континент, который дал миру идеи Просвещения, гуманизма и демократии, не может превратиться в робкого статиста на сцене глобальной политики.

Сегодняшние европейские лидеры должны осознать, что главное оружие Европы - не ракеты в шахтах и не атомные подлодки в морских глубинах. Её главное оружие - это сила духа, способность отстаивать свои ценности и сплочённость перед лицом угроз.

Именно эта сплочённость станет тем самым щитом, который не пробьёт ни одна ракета.