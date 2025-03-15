Крушение самодельного самолета в Австралии

В Австралии пожилой пилот сумел выжить после крушения своего самодельного самолета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, инцидент произошел на частном аэродроме, расположенном на юго-западе Сиднея. Легкомоторный воздушный аппарат, которым управлял 70-летний мужчина, потерпел аварию, врезавшись в ангар клуба NSW Sport Aircraft Club, специализирующегося на спортивных и любительских полетах.

На место происшествия прибыли экстренные службы, обнаружившие пилота на крыше здания. Медики оказали ему первую помощь и транспортировали в больницу на вертолете. По имеющимся данным, мужчина получил травмы головы и, возможно, позвоночника, но его состояние оценивается как стабильное.

Австралийское бюро транспортной безопасности (ATSB) установило, что пилот столкнулся с техническими проблемами во время посадки и предпринял попытку уйти на второй круг, но задел крышу ангара. Ведомство не планирует проводить расследование, поскольку воздушное судно относится к любительской категории.