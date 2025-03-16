Немецкий корабль отправился к побережью Ливана с "особо важной" миссией

Фрегат "Бранденбург" немецких ВМС отплыл из порта приписки Вильгельмсхафен, чтобы поучаствовать в миссии ООН в восточной части Средиземноморья у берегов Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NDR.

Как отмечается, "Бранденбург" заменит фрегат "Баден-Вюртемберг" и останется в регионе в течение шести месяцев. На его борту находятся 216 человек. Они будут наблюдать за безопасностью морских границ в Средиземноморье и обучать ливанские ВМС. В прошлом году фрегат уже выполнял аналогичную миссию.

Капитан фрегата Роберт Майер-Бренкхоф отметил, что на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке эта миссия приобретает особую важность, и выразил уверенность в том, что "подготовленный и мотивированный экипаж" успешно с ней справится.

Прошлой осенью немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" прошли через Тайваньский пролив, несмотря на протесты со стороны КНР. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству. Правительство Германии было готово к последствиям в виде "дипломатических диспутов" с Китаем, так как официально не уведомило Пекин о своих планах направить корабли через пролив.