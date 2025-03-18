Франция развернет ядерное оружие вблизи границы с Германией

На французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками", - сказал президент.

По другим данным, первые Rafale прибудут на военную базу уже в 2032 году, а в 2033 году они смогут летать в составе первой эскадрильи. Всего будет размещено около 40 таких истребителей.