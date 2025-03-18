https://news.day.az/world/1738266.html Франция развернет ядерное оружие вблизи границы с Германией На французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Франция развернет ядерное оружие вблизи границы с Германией
На французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками", - сказал президент.
По другим данным, первые Rafale прибудут на военную базу уже в 2032 году, а в 2033 году они смогут летать в составе первой эскадрильи. Всего будет размещено около 40 таких истребителей.
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