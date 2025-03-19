Венгрия выступает против крупных займов ЕС на цели обороны

Парламент Венгрии принял резолюцию, направленную против участия страны в совместных заимствованиях Евросоюза на военные цели по программе ReArm EU. В документе, одобренном 138 голосами против 29 при 1 воздержавшемся, содержится призыв к премьер-министру Виктору Орбану занять такую позицию на саммите ЕС 20-21 марта в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в резолюции отмечается, что Венгрия согласна с необходимостью укрепления европейского оборонного потенциала и "считает достижение этой цели национальной компетенцией". В то же время депутаты возражают против того, чтобы брать общие кредиты в ЕС по плану перевооружения Европы, выдвинутого главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. "Парламент, исходя из практического опыта, выступает против совместных европейских заимствований, необходимых для финансирования этой программы на сумму до €150 млрд, как было предложено председателем ЕК", - говорится в документе.

Он носит рекомендательный характер для правительства, но в соответствии с Конституцией Венгрии решение об участии в совместных заимствованиях ЕС может быть принято только с согласия двух третей депутатов парламента.