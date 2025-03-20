https://news.day.az/world/1738644.html Климатические активисты напали на магазин Tesla - ВИДЕО Климатические активисты атакуют магазин Tesla в Монреале, Канада. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как активисты распыляют вещество, похожее на краску, из баллонов, напоминающих огнетушители. После этого они развернули плакат и начали выкрикивать различные лозунги.
Климатические активисты напали на магазин Tesla - ВИДЕО
Климатические активисты атакуют магазин Tesla в Монреале, Канада.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как активисты распыляют вещество, похожее на краску, из баллонов, напоминающих огнетушители. После этого они развернули плакат и начали выкрикивать различные лозунги.
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