Климатические активисты напали на магазин Tesla

Климатические активисты атакуют магазин Tesla в Монреале, Канада.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как активисты распыляют вещество, похожее на краску, из баллонов, напоминающих огнетушители. После этого они развернули плакат и начали выкрикивать различные лозунги.