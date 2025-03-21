Лиц, наносящих вред Tesla будут сажать на 20 лет

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лица, совершившие саботаж против компании Tesla, могут быть приговорены к тюремному сроку до 20 лет.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в сети Truth Social.

Он добавил, что наказание грозит также тем, кто финансирует такие действия. Трамп отметил, что власти активно занимаются поиском виновных.