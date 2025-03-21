https://news.day.az/world/1738896.html Лиц, наносящих вред Tesla будут сажать на 20 лет Президент США Дональд Трамп сообщил, что лица, совершившие саботаж против компании Tesla, могут быть приговорены к тюремному сроку до 20 лет. Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в сети Truth Social. Он добавил, что наказание грозит также тем, кто финансирует такие действия.
Лиц, наносящих вред Tesla будут сажать на 20 лет
Президент США Дональд Трамп сообщил, что лица, совершившие саботаж против компании Tesla, могут быть приговорены к тюремному сроку до 20 лет.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в сети Truth Social.
Он добавил, что наказание грозит также тем, кто финансирует такие действия. Трамп отметил, что власти активно занимаются поиском виновных.
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