Стрельба произошла в парке Янг в Лас-Крусесе американского штата Нью-Мексико. Об этом сообщил CBS4, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. Корреспонденты отметили, что на место инцидента приехало много сотрудников полиции. Подробностей, в частности, кто открыл стрельбу, пока не раскрыли.