https://news.day.az/world/1739104.html В США произошла стрельба в парке, есть раненые - ВИДЕО Стрельба произошла в парке Янг в Лас-Крусесе американского штата Нью-Мексико. Об этом сообщил CBS4, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. Корреспонденты отметили, что на место инцидента приехало много сотрудников полиции.
В США произошла стрельба в парке, есть раненые - ВИДЕО
Стрельба произошла в парке Янг в Лас-Крусесе американского штата Нью-Мексико. Об этом сообщил CBS4, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. Корреспонденты отметили, что на место инцидента приехало много сотрудников полиции. Подробностей, в частности, кто открыл стрельбу, пока не раскрыли.
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