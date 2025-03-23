https://news.day.az/world/1739236.html В ЮАР рухнул самолет - ВИДЕО Реактивный самолёт рухнул на землю и взорвался на авиашоу в ЮАР. Пилот не успел катапультироваться и погиб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Авиакатастрофа произошла сегодня во время авиашоу West Coast Air Show на аэродроме Салданья.
В ЮАР рухнул самолет - ВИДЕО
Реактивный самолёт рухнул на землю и взорвался на авиашоу в ЮАР. Пилот не успел катапультироваться и погиб.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Авиакатастрофа произошла сегодня во время авиашоу West Coast Air Show на аэродроме Салданья. Во время показательных выступлений пилот турбореактивного самолёта Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, а затем потерял управление и рухнул на землю. Он не успел катапультироваться и скончался на месте. Зрители авиашоу не пострадали.
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