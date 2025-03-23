В ЮАР рухнул самолет

Реактивный самолёт рухнул на землю и взорвался на авиашоу в ЮАР. Пилот не успел катапультироваться и погиб.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Авиакатастрофа произошла сегодня во время авиашоу West Coast Air Show на аэродроме Салданья. Во время показательных выступлений пилот турбореактивного самолёта Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе, а затем потерял управление и рухнул на землю. Он не успел катапультироваться и скончался на месте. Зрители авиашоу не пострадали.