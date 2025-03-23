Экс-прокурора США нашли мертвой

Бывшего федерального прокурора США Джессику Абер нашли мертвой в собственной квартире в городе Александрия штата Виргиния. Об этом в социальной сети X сообщила городская полиция, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, офицеры полиции обнаружили ее тело утром 22 марта.

"Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины - это Джессика Абер, 43 года, бывший прокурора США Восточного округа Виргинии", - сказано в сообщении.

Абер была назначена на пост федерального прокурора экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она занимала эту должность с 2021 по 2025 год.