В Пакистане арестовали предполагаемых организаторов нападения на поезд

В Пакистане задержаны предполагаемые организаторы вооруженного нападения на поезд в провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Geo TV.

Управление по борьбе с терроризмом арестовало четверых человек. Ведомство вместе с другими правоохранительными органами страны продолжает выявлять и устанавливать причастных к нападению на поезд лиц.

11 марта сообщалось, что боевики группировки "Освободительная армия Белуджистана" взяли в заложники 450 пассажиров поезда Jaffar Express, направлявшегося из города Кветта в Пешавар. Террористы подорвали железнодорожные пути и открыли огонь по поезду. В ходе нападения произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности поезда.