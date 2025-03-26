В Пакистане арестовали предполагаемых организаторов нападения на поезд
В Пакистане задержаны предполагаемые организаторы вооруженного нападения на поезд в провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Geo TV.
Управление по борьбе с терроризмом арестовало четверых человек. Ведомство вместе с другими правоохранительными органами страны продолжает выявлять и устанавливать причастных к нападению на поезд лиц.
11 марта сообщалось, что боевики группировки "Освободительная армия Белуджистана" взяли в заложники 450 пассажиров поезда Jaffar Express, направлявшегося из города Кветта в Пешавар. Террористы подорвали железнодорожные пути и открыли огонь по поезду. В ходе нападения произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности поезда.
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