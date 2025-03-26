ХАМАС отреагировал на поступившие предложения по Газе

Палестинское движение ХАМАС положительно отреагировало на последние предложения касательно прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил глава движения в Газе Халиль аль-Хейя.

"Мы положительно отреагировали на недавно поступившие к нам предложения о прекращении огня и полном выводе израильских войск из анклава", - приводит его слова аффилированный с ХАМАС портал Quds. Что еще включают в себя инициативы, рассматриваемые движением в настоящий момент, аль-Хейя не уточнил.

Накануне близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan сообщило, что Египет выдвинул предложение, согласно которому все заложники, удерживаемые в секторе Газа, должны быть освобождены и переданы Израилю в срок, не превышающий полутора месяцев. В ответ в Газе должен быть восстановлен режим прекращения огня и возобновлена доставка гуманитарной помощи населению анклава. Maan утверждает, что, в случае согласия конфликтующих сторон с египетским предложением, первая партия из пяти заложников может быть освобождена уже до конца нынешней недели.

Со своей стороны МИД Египта объявил в среду, что Каир вместе с катарскими партнерами работает над возвратом к соглашению о прекращении огня в секторе Газа, которое было достигнуто в середине января.