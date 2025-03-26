Каллас посетит страны Центральной Азии

27 марта Верховный Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - Вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас будет председательствовать на 20-й Министерской встрече ЕС-Центральная Азия, которую в этом году принимает Туркменистан в Ашхабаде, с участием Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Представительство ЕС в Казахстане.

В дополнение к подготовке первого в истории саммита ЕС-Центральная Азия, который пройдет в Самарканде (Узбекистан) 3-4 апреля 2025 года, участники обсудят широкий круг вопросов, включая региональные последствия войны в Украине, транспортную и цифровую взаимосвязанность, критически важное сырье, энергетику и водные ресурсы, торговлю, контакты между людьми, образование и исследования.

В преддверии встречи Верховный Представитель в двустороннем формате встретится с министрами иностранных дел Туркменистана - Рашидом Мередовым, и Таджикистана - Сироджиддином Мухриддином, а также с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Министерская встреча будет сопровождаться пресс-конференцией с участием Верховного Представителя Каллас, которая состоится 27 марта приблизительно в 14:45 (10:45 по центральноевропейскому времени)

Далее Верховный Представитель отправится в Ташкент, Узбекистан, где встретится с Министром иностранных дел страны - Бахтиёром Саидовым и Президентом Шавкатом Мирзиёвым. После этого, в пятницу, 28 марта она поедет в Алматы, Казахстан, где встретится с Министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Каллас также в двустороннем формате встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.