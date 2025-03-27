Трамп допустил ослабление пошлин на товары из Китая

США не исключают возможность снижения пошлин на товары из Китая в случае заключения успешной сделки по TikTok. Об этом в среду, 26 марта, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Что касается TikTok, то Китаю придется сыграть в этом определенную роль, возможно, в виде одобрения [сделки], и я думаю, что они это сделают. Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или что-то в этом роде, чтобы добиться этого", - заявил американский лидер.

Он добавил, что существует множество вариантов приобретения TikTok, и выразил уверенность, что будет выбран наиболее выгодный для США.