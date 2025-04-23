https://news.day.az/world/1747235.html Церемония прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане - ФОТО - ВИДЕО В Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском, которая продлится ближайшие три дня. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Для этой цели гроб с его телом был перенесён в собор Святого Петра. На площади перед собором собрались тысячи верующих. Похороны Франциска состоятся в субботу.
Церемония прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане - ФОТО - ВИДЕО
В Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском, которая продлится ближайшие три дня.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Для этой цели гроб с его телом был перенесён в собор Святого Петра. На площади перед собором собрались тысячи верующих. Похороны Франциска состоятся в субботу.
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