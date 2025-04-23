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Церемония прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане - ФОТО - ВИДЕО

В Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском, которая продлится ближайшие три дня. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Для этой цели гроб с его телом был перенесён в собор Святого Петра. На площади перед собором собрались тысячи верующих. Похороны Франциска состоятся в субботу.