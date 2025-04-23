Церемония прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане

В Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском, которая продлится ближайшие три дня.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Для этой цели гроб с его телом был перенесён в собор Святого Петра. На площади перед собором собрались тысячи верующих. Похороны Франциска состоятся в субботу.