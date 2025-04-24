Дания усилит военное присутствие на острове Борнхольм

Датский кабинет министров принял решение увеличить численность военнослужащих на находящемся в Балтийском море острове Борнхольм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство обороны страны.

В настоящее время на острове дислоцируется разведывательное подразделение численностью в 200 человек. Его предполагается перебазировать в другой район Дании. Для размещения на Борнхольме предполагается сформировать отдельный пехотный полк численностью до 1 тысячи человек. Целью нового подразделения станет усиление "датской обороны" на Балтике.

К 2033 году Копенгаген планирует увеличить численность армии на 5 тысяч до 28 тысяч человек. Количество призывников возрастет до 6,5 тысячи.

В настоящее время на Борнхольме находятся 200 солдат разведывательного подразделения, которое в будущем будет размещено в другом районе страны.